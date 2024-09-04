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Алгазин Руф Афанасьевич

Место рождения

Благовещенск

Дата рождения

28.12.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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НА
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Рождение
28.12.1906 ст.

Отец: Алгазин Афанасий Григорьевич

Мать: Алгазина Евдокия Игнатьевна

Крещение
31.12.1906 ст.
Метрическая книга Благовещенск. духовн. консистории Софийской, Мариинской, Богородской, Михайловской, Приохотской, Тырской миссионерской, Приамурской походной, Приамгунской приисковой, Николаевской пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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