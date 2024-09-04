Алгазин Руф Афанасьевич
Место рожденияБлаговещенск
Дата рождения28.12.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906 ст.
Крещение
31.12.1906 ст.
Метрическая книга Благовещенск. духовн. консистории Софийской, Мариинской, Богородской, Михайловской, Приохотской, Тырской миссионерской, Приамурской походной, Приамгунской приисковой, Николаевской пр... Показать все
Смерть
Неизвестно