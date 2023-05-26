Солдатов Артем Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Артем Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1992

Отец: не указан

Мать: Солдатова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.10.2018

Дочь: Солдатова Арина Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2020

Сын: Солдатов Михаил Артемович

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Бракосочетание
Неизвестно

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