Солдатов Артем Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1992
Рождение ребёнка
25.10.2018
Дочь: Солдатова Арина Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2020
Сын: Солдатов Михаил Артемович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности