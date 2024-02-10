Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Каменский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Каменский Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
07.11.1923
Дочь: Каменская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Каменский Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Каменский Николай Арсеньевич
Смерть
Неизвестно