Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменская (Сухова) Прасковья Андреевна

Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Каменский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Каменский Николай Арсеньевич

Казицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1923

Дочь: Каменская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Каменский Николай Арсеньевич

Казицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Каменский Лев Николаевич

Отец ребёнка: Каменский Николай Арсеньевич

Казицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.