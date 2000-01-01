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Корельский Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

?.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Корельский Григорий

Мать: Корельская Анисья

Рождение ребёнка
1931

Сын: Корельский Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корельский Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромцова Таисия?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Тамара

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.02.1976
Деревня Корелы
Похороны
Неизвестно
Соломбала
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