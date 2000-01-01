Корельский Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти?.02.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Корельский Григорий
Мать: Корельская Анисья
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корельский Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корельский Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромцова Таисия?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Тамара
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.02.1976
Деревня Корелы
Похороны
Неизвестно
Соломбала