Popov Vladimir Grigoryevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1956
Дата смерти03.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Popova (Шилова) Elena Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.11.2013