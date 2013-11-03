Popov Vladimir Grigoryevich 30.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Popov Vladimir Grigoryevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1956

Дата смерти

03.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Popova (Шилова) Elena Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.11.2013

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