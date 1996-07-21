Афанасович Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1935
Дата смерти21.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саватееа (Афанасович) Татьяна
Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна
Рождение ребёнка
30.11.1956
Сын: Афанасович Валерий
Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна
Рождение ребёнка
09.06.1959
Сын: Афанасович Иван
Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна
Рождение ребёнка
06.08.1969
Дочь: Серых (Афанасович) Елена
Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна
Рождение ребёнка
07.09.1972
Сын: Афанасович Дмитрий
Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна
Смерть
21.07.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно