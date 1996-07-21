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Афанасович Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1935

Дата смерти

21.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935

Отец: Афанасович Иван Кузьмич

Мать: Афанасович Степанида Викентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саватееа (Афанасович) Татьяна

Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна

Рождение ребёнка
30.11.1956

Сын: Афанасович Валерий

Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна

Рождение ребёнка
09.06.1959

Сын: Афанасович Иван

Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна

Рождение ребёнка
06.08.1969

Дочь: Серых (Афанасович) Елена

Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна

Рождение ребёнка
07.09.1972

Сын: Афанасович Дмитрий

Мать ребёнка: Афанасович (Бауер) Мария Албертовна

Смерть
21.07.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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