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Смирнов Михаил Фёдорович

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Место рождения

Урман-Асты, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.08.1952

Дата смерти

01.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1952

Отец: Смирнов Фёдор Егорович

Мать: Смирнова Вера Тимофеевна

Урман-Асты, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.03.1975

Жена: Смирнова Валентина Николаевна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1979

Сын: Смирнов Артём Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.09.2015
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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