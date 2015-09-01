Смирнов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения27.08.1952
Дата смерти01.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1952
Отец: Смирнов Фёдор Егорович
Мать: Смирнова Вера Тимофеевна
Бракосочетание
07.03.1975
Рождение ребёнка
15.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1979
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Николаевна
Смерть
01.09.2015