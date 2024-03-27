Горовацкий Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовацкий Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1881

Сын: Горовацкий Наум

Мать ребёнка: Горовацкая Сара

г. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горовацкий Иосиф

Мать ребёнка: Горовацкая Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Моисей

Мать ребёнка: Горовацкая Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Мать ребёнка: Горовацкая Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: Горовацкая Сара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовацкая Сара

Смерть
Неизвестно
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