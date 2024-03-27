Горовацкий Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1881
Сын: Горовацкий Наум
Мать ребёнка: Горовацкая Сара
г. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горовацкий Иосиф
Мать ребёнка: Горовацкая Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Моисей
Мать ребёнка: Горовацкая Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Мать ребёнка: Горовацкая Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Мать ребёнка: Горовацкая Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горовацкая Сара
Смерть
Неизвестно