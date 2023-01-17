Гамалея Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1796
Дата смерти1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1845 по 1853
Могилев
Место жительства
Неизвестно
Тульская губерния
Смерть
1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния