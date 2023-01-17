Гамалея Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1796

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1845 по 1853
Могилев
Место жительства
Неизвестно
Тульская губерния
Смерть
1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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