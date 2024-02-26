Гринишин Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринишин Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1965

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гринишина Софья Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1989

Сын: Гринишин Антон Валерьевич

Мать ребёнка: Гринишина Елена Викентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринишина Елена Викентьевна

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