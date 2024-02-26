Гринишин Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1965
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1989
Сын: Гринишин Антон Валерьевич
Мать ребёнка: Гринишина Елена Викентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринишина Елена Викентьевна