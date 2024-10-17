Аврамий Алексеев
Место рождения
Дата рождения26.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1833
Отец: Алексей Феодотов
Мать: Дарья Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Абрамова ?
Мать ребёнка: Васильева? Пелагея Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.10.1833
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Дубасеково крестьянин Тарас Фелфилактов и сестра его девица Настасия Федотова
Смерть
Неизвестно