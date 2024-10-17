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Аврамий Алексеев

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

26.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1833

Отец: Алексей Феодотов

Мать: Дарья Ильина

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Абрамова ?

Мать ребёнка: Васильева? Пелагея Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева? Пелагея Ильина

Крещение
26.10.1833
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Дубасеково крестьянин Тарас Фелфилактов и сестра его девица Настасия Федотова
Смерть
Неизвестно

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