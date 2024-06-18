Пычин Даниил Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1994
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.2005
Дочь: Пычина Екатерина Данииловна
Мать ребёнка: Шарапова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.2014
Мать ребёнка: Шарапова Елена Николаевна