Климук (не известно) Варвара Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (не известно) Варвара Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1865 ст.

Дочь: Климук Акалина Михайловна

Отец ребёнка: Климук Михаил Павлович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Михаил Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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