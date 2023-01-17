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Солодовников Владимир Павлович

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Место рождения

Архипо-Осиповка, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

Дата рождения

21.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Архипо-Осиповка, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Солодовникова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Востокова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Солодовникова Елена Анатольевна

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