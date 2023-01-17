Солодовников Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Солодовникова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Востокова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Солодовникова Елена Анатольевна