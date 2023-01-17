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Радченко Иосиф Пантелеевич

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Место рождения

Лантратовка, Сумська область

Дата рождения

16.04.1883

Дата смерти

Между 1933 и 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1883

Отец: Радченко Пантелеймон Иванович

Мать: Радченко Анна Григорьевна

Лантратовка, Сумська область
Бракосочетание
1903

Жена: Радченко Евфросинья васильевна

Рождение ребёнка
23.09.1925

Дочь: Прядко Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Радченко Евфросинья васильевна

Чупаховка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чупаховка, Сумська область
Смерть
Между 1933 и 1936
Чупаховка, Сумська область
Причина смерти: непроходимость желудка
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