Радченко Иосиф Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1883
Дата смертиМежду 1933 и 1936
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1883
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
23.09.1925
Дочь: Прядко Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Радченко Евфросинья васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1933 и 1936
Причина смерти: непроходимость желудка