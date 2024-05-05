Ярцев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ярцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична

Мартьяново, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ярцев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярцев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Ярцев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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