Ярцев Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична
Мартьяново, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
23.04.1911
Мать ребёнка: Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно