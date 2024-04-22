Чхало (Чхаленко) Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти06.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Чхало Кузьма Данилович
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3L-J?i=137&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
11.09.1859
Дочь: Чхало Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9C-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
05.09.1862
Дочь: Ганзенко Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9Q-5?i=505&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
14.10.1864
Дочь: Чхало Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9W-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Чхало София Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Гайдай Фекла Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
Рождение ребёнка
03.01.1868
Дочь: Чхало Домникия Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-8YGB?i=4&cc=1503045
Рождение ребёнка
25.08.1869
Дочь: Чхало Наталья Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-VSCJ-5?i=17&cc=1503045
Рождение ребёнка
16.05.1871
Сын: Чхало Петр Петрович
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-HSYW-K?i=11&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7Z-XR9C
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Чхало Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Чхало София Орестовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ77-7?cc=4133834
Смерть
06.03.1899
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2RYK?i=55&cc=4133834&cat=1017789