Чхало (Чхаленко) Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧхало (Чхаленко) Петр Кузьмич

Чхало (Чхаленко) Петр Кузьмич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

06.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Чхало Кузьма Данилович

Мать: Чхало Христина Максимовна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3L-J?i=137&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
11.09.1859

Дочь: Чхало Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9C-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
05.09.1862

Дочь: Ганзенко Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9Q-5?i=505&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
14.10.1864

Дочь: Чхало Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9W-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Чхало София Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Гайдай Фекла Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.01.1868

Дочь: Чхало Домникия Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-8YGB?i=4&cc=1503045
Рождение ребёнка
25.08.1869

Дочь: Чхало Наталья Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-VSCJ-5?i=17&cc=1503045
Рождение ребёнка
16.05.1871

Сын: Чхало Петр Петрович

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-HSYW-K?i=11&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7Z-XR9C
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Чхало Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Чхало София Орестовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ77-7?cc=4133834
Смерть
06.03.1899
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2RYK?i=55&cc=4133834&cat=1017789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close