Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Минченко) Валентина Петровна
(Минченко) Валентина Петровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Минченко Пётр
Мать
?
Муж
?
Дети
?
Евгений
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Минченко Пётр
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Евгений
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия