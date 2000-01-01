(Минченко) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минченко) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минченко Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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