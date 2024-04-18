Филиппенко Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенко Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппенко Людмила Петровна

Мать ребёнка: Карасюк Нина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасюк Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1979

Дочь: Филиппенко Анна Петровна

Мать ребёнка: Карасюк Нина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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