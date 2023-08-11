Киселев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.2014
Мать ребёнка: Киселева (Сметанина) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
05.09.2016
Сын: Киселев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Киселева (Сметанина) Ирина Александровна