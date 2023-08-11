Киселев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Сметанина) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
18.11.2014

Сын: Киселев Олег Михайлович

Мать ребёнка: Киселева (Сметанина) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
05.09.2016

Сын: Киселев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Киселева (Сметанина) Ирина Александровна

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