Полторак Серафима Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1946
Сын: Полторак Владимир Павлович
Отец ребёнка: Полторак Павел Васильевич
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно