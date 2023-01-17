Созинов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?

Отец: Созинова Иван

Мать: Тищенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.03.1968

Дочь: Шапина Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Черкашина Любовь Егоровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созинова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Черкашина Любовь Егоровна

Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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