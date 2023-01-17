Созинов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?
Отец: Созинова Иван
Мать: Тищенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1968
Дочь: Шапина Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Черкашина Любовь Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созинова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Черкашина Любовь Егоровна
Смерть
Неизвестно