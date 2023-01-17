Поляков Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1889 ст.
Крещение
10.01.1889 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемники: Новосельской волости, д. Павлово Фёдор (?) Иванович (?) Алексеев и д. Алексино девица Агриппина Гавриловна Полякова. Источник:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно