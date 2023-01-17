Поляков Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Михаил Григорьевич

Поляков Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1869 г.р.

Мать

Между 1866 и 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1889 ст.

Отец: Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)

Мать: Полякова Елизавета Ивановна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
10.01.1889 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемники: Новосельской волости, д. Павлово Фёдор (?) Иванович (?) Алексеев и д. Алексино девица Агриппина Гавриловна Полякова. Источник:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close