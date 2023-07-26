Галиаскарова (Галиаскарова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиаскарова (Галиаскарова) Фатима

Место рождения

с.Давликеево/с.Каратун, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Шафигулла

Мать: Анюзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиаскаров Ришат

Отец ребёнка: Галиаскаров Зигангир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиаскаров Зигангир

Работа или профессия
Неизвестно
Официально не была трудоустроена. Помогала готовить, убирала в доме богатой семьи.
Образование
Неизвестно
Закончила медресе(мусульманскую школу при медресе)
Смерть
Около 1976
Похороны
Неизвестно
Южно-Долгопрудненское кладбище, Московская область, Российская Федерация

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