Галиаскарова (Галиаскарова) Фатима
Место рожденияс.Давликеево/с.Каратун, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиаскаров Ришат
Отец ребёнка: Галиаскаров Зигангир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиаскаров Зигангир
Работа или профессия
Неизвестно
Официально не была трудоустроена. Помогала готовить, убирала в доме богатой семьи.
Образование
Неизвестно
Закончила медресе(мусульманскую школу при медресе)
Смерть
Около 1976
Похороны
Неизвестно
Южно-Долгопрудненское кладбище, Московская область, Российская Федерация