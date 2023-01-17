Пнева (Полунина) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Полунин Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пнев Николай
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пнев Николай
Смерть
Неизвестно