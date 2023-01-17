Пнева (Полунина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пнева (Полунина) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Полунин Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пнев Николай

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пнев Николай

Смерть
Неизвестно
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