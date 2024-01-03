Рузанов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рузанов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Михайл Иванович

Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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