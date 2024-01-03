Рузанов Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рузанов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рузанова Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно