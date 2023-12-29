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Селивонов Феодор Маркович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

06.02.1891 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1891 ст.

Отец: Селивонов Марк Захариевич

Мать: Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Кривоносовка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
07.02.1891 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1911

Жена: Селивонова Юстиния Митрофановна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.

Дочь: (Селивонова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
«Выдано свидетельство о рождении №761 15\\X-65 г.» Внесены изменения в дату рождения: 13 13\\29 30.
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Сын: Селивонов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.06.1914 ст.

Дочь: (Селивонова) Евфросиния Федоровна

Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна

« 13\\37 выд.-V-УР0910343 22\\IV-1966 г.»
Рождение ребёнка
03.10.1915 ст.

Сын: Селивонов Павел Федорович

Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
После 1915
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.

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