Селивонов Феодор Маркович
Место рождения
Дата рождения06.02.1891 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1891 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.02.1891 ст.
Бракосочетание
До 1911
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.
Дочь: (Селивонова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна
«Выдано свидетельство о рождении №761 15\\X-65 г.» Внесены изменения в дату рождения: 13 13\\29 30.
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.
Сын: Селивонов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна
Рождение ребёнка
24.06.1914 ст.
Дочь: (Селивонова) Евфросиния Федоровна
Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна
« 13\\37 выд.-V-УР0910343 22\\IV-1966 г.»
Рождение ребёнка
03.10.1915 ст.
Сын: Селивонов Павел Федорович
Мать ребёнка: Селивонова Юстиния Митрофановна
Смерть
После 1915
Исходя из дат рождения детей.