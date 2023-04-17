Андреева Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: Андреева Мария Филатовна

Отец ребёнка: Андреев Филат

Голяжье, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Федора Филатовна

Отец ребёнка: Андреев Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Павел Филатович

Отец ребёнка: Андреев Филат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Владимир Филатович

Отец ребёнка: Андреев Филат

Смерть
Неизвестно
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