Андреева Улита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1898
Дочь: Андреева Мария Филатовна
Отец ребёнка: Андреев Филат
Голяжье, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Федора Филатовна
Отец ребёнка: Андреев Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Филат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Владимир Филатович
Отец ребёнка: Андреев Филат
Смерть
Неизвестно