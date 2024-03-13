Чайка Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1977
Сын: Чайка Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Немченко Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1980
Сын: Чайка Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Немченко Людмила Николаевна
Смерть
Неизвестно