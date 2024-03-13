Чайка Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Николай

Мать: Чайка Елизавета Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немченко Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1977

Сын: Чайка Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Немченко Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1980

Сын: Чайка Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Немченко Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно

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