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Новиков Яков Федорович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 25.05.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший сержант Призван 25.05.1942 года Котласским РВК. Служил в звании красноармейца стрелком противотанкового ружья в 14 стрелковом полку 72 стрелковой дивизии. 17... Показать все
Смерть
Неизвестно
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