Новиков Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 25.05.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший сержант Призван 25.05.1942 года Котласским РВК. Служил в звании красноармейца стрелком противотанкового ружья в 14 стрелковом полку 72 стрелковой дивизии. 17... Показать все
Смерть
Неизвестно