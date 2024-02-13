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Камынин Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камынин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камынина Вера Петровна

Мать ребёнка: Горбушкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Камынина Раиса Петровна

Мать ребёнка: Горбушкина Мария Ивановна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1929

Сын: Камынин Николай Петрович

Мать ребёнка: Горбушкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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