Камынин Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камынин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камынина Вера Петровна
Мать ребёнка: Горбушкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Камынина Раиса Петровна
Мать ребёнка: Горбушкина Мария Ивановна
Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1929
Мать ребёнка: Горбушкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно