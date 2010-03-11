Терентьев Михаил
Место рождения
Дата рождения08.03.1965
Дата смерти11.03.2010
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1965
Отец: Терентьев Григорий
Мать: Терентьева Надежда
Рождение ребёнка
1989
Сын: Терентьев Максим
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терентьева Татьяна
Смерть
11.03.2010
Похороны
Неизвестно