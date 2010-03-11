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Терентьев Михаил

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

08.03.1965

Дата смерти

11.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1965

Отец: Терентьев Григорий

Мать: Терентьева Надежда

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1989

Сын: Терентьев Максим

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1995

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Татьяна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
11.03.2010
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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