Рахматуллин Хәнәфи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Хәнәфи

Место рождения

с.Старые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Айдаров(Рахматуллин) Ситдик Актер Ханифеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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