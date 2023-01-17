Батыршина Кильнихаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыршина Кильнихаят

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1923

Сын: Батыршин Кашаф Муллахметович

Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батыршина Тайфа Муллахметовна

Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батыршина Рашида Муллахметовна

Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батыршин Нурлыгаян Муллахметович

Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батыршин Нурмухамат Муллахметович

Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович

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