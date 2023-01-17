Батыршина Кильнихаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1923
Сын: Батыршин Кашаф Муллахметович
Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батыршина Тайфа Муллахметовна
Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батыршина Рашида Муллахметовна
Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батыршин Нурлыгаян Муллахметович
Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батыршин Нурмухамат Муллахметович
Отец ребёнка: Батыршин Муллахмет Батыршович