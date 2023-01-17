Ильина (Кулизнева) Таисия (Таиса) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Кулизнева) Таисия (Таиса) Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1911

Дата смерти

24.12.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911

Отец: Кулизнев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1939

Дочь: Кочеткова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Иванович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Василий Иванович

Смерть
24.12.1993
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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