Ильина (Кулизнева) Таисия (Таиса) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1911
Дата смерти24.12.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911
Отец: Кулизнев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1939
Дочь: Кочеткова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1993