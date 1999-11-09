Куликова (Тихонова) Юлия Геннадьевна
женский, родилась 09.11.1999
ОтецТихонов Геннадий Николаевич15.09.1973 г.р.
МатьТихонова Наталья07.05.1980 г.р.
Супруги
Куликов Алексей29.08.1999 г.р.
Дети
Куликов Александр Алексеевич24.03.2021 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1999
Отец: Тихонов Геннадий Николаевич
Мать: Тихонова Наталья
Развод
Неизвестно
Муж: Куликов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Алексей
Рождение ребёнка
24.03.2021
Сын: Куликов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Куликов Алексей