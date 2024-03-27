Шкарова Капитолина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкаров Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеенкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шкаров Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкаров Иван Ильич
Смерть
Неизвестно