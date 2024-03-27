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Шкарова Капитолина Ивановна

Место рождения

Очениково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Очениково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкаров Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеенкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шкаров Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкаров Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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