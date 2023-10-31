Кокорина Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно