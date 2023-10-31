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Кокорина Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.

Сын: Кокорин Егор Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1838

Муж: Кокорин Григорий Калинин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кокорин Семен Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кокорин Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Калинин

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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