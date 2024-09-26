Гречкина (Попова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречкина (Попова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Василий

Мать: Попова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречкин Николай Никанорович

Отец ребёнка: Гречкин Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гречкин Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барская (Гречкина) Клавдия Никаноровна

Отец ребёнка: Гречкин Никанор

Смерть
Неизвестно

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