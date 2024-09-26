Гречкина (Попова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Василий
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречкин Николай Никанорович
Отец ребёнка: Гречкин Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гречкин Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барская (Гречкина) Клавдия Никаноровна
Отец ребёнка: Гречкин Никанор
Смерть
Неизвестно