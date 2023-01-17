Пархимович Семен Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Пархимович Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федора Семенова
Мать ребёнка: Пархимович Екатерина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1796