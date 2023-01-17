Пархимович Семен Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Семен Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пархимович Давид Семенов

Мать ребёнка: Пархимович Екатерина Ефимова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федора Семенова

Мать ребёнка: Пархимович Екатерина Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархимович Екатерина Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1796
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