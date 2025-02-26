Менцикайнен Петр Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менцикайнен Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менцикайнен Валентина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
26.01.1942
Прибытие в воинскую часть: Куйбышевский РВК Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД
Смерть
Неизвестно