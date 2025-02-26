Менцикайнен Петр Давидович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Менцикайнен Петр Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Менцикайнен Давыд (Давид) Иванович

Мать: Менцикайнен Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менцикайнен Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менцикайнен Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
26.01.1942
Прибытие в воинскую часть: Куйбышевский РВК Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД
Смерть
Неизвестно

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