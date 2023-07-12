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Сысоев Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1927

Отец: Сысоев Яков Миронович

Мать: Фомина-Фоминых Мария Егоровна

Рождение ребёнка
16.09.1969

Дочь: Молчанова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Сысоева Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Сысоева Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сысоева Зоя Николаевна

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