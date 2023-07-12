Сысоев Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1927
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1927
Рождение ребёнка
16.09.1969
Дочь: Молчанова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Сысоева Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Сысоева Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сысоева Зоя Николаевна