Османов Хайдар
Место рожденияМедяна
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Османов Карим
Мать: Фатиха
Военная награда
Неизвестно
Османов Хайдар Каримович красноармеец Дата рождения __.__.1918 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Медяна Место призыва Бауманский РВК, Московская обл., г. Москва, Бауманский р-н Во... Показать все
Смерть
Неизвестно