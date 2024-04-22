Матрона Иосифова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1828
Муж: Федор Петров
Рождение ребёнка
19.07.1830
Сын: Илья Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
29.07.1831
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
03.02.1834
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Ольга Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
04.03.1844
Сын: Павел Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Смерть
Неизвестно