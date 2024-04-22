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Матрона Иосифова

Место рождения

Ковшевниково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковшевниково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
19.01.1828

Муж: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1830

Сын: Илья Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1831

Сын: Самичев Исаак Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1834

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Самичев Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Ольга Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1844

Сын: Павел Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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