(Сабирова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Роза

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саберов Махмут

Мать: Саберова (Ахметзянова) Фярюза

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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