Орлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Алексей

Орлов Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Орлов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Орлова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мезенцева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова Глафира Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Глафира Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close