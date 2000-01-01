Орлов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Орлов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Орлова Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Орлова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мезенцева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова Глафира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Глафира Ивановна
Смерть
Неизвестно