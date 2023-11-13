Коробанов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробанов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1961

Дочь: Коробанова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: (Яремчук) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1966

Дочь: Коробанова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: (Яремчук) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1968

Сын: Коробанов Николай Викторович

Мать ребёнка: (Яремчук) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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