Коробанов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1961
Дочь: Коробанова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: (Яремчук) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1966
Дочь: Коробанова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: (Яремчук) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1968
Сын: Коробанов Николай Викторович
Мать ребёнка: (Яремчук) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно