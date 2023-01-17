Солодянкин Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
25.08.1780
Сын: Солодянкин Варфоломей Герасимович
Мать ребёнка: Солодянкина Стефанида Архиповна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солодянкин Гаврил Герасимович
Мать ребёнка: Солодянкина Стефанида Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно