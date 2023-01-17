Солодянкин Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Герасим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Солодянкин Иван Софонович

Мать: Солодянкина Марья Семеновна

Рождение ребёнка
25.08.1780

Сын: Солодянкин Варфоломей Герасимович

Мать ребёнка: Солодянкина Стефанида Архиповна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Солодянкин Гаврил Герасимович

Мать ребёнка: Солодянкина Стефанида Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Стефанида Архиповна

Смерть
Неизвестно
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