Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1918
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Милованов Николай Нилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эделева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эделева) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эделев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1918