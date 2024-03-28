Эделева (Милованова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эделева (Милованова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Милованов Николай Нилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эделева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Павел Иванович

Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Николай Иванович

Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эделева) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Эделев Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эделев Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1918

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