Горшкова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Денисова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Горшкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно