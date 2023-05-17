Горшкова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Денисова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горшков Иван Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Горшкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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